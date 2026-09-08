La Escuela Triatlón Salmantina se lleva el Circuito de Palencia de Triatlón

Doble victoria para la Escuela Triatlón Salmantina en la prueba que ponía el cierre a la temporada de triatlón en Castilla y León. La localidad palentina de Villamuriel de Cerrato acogía la última prueba puntuable tanto para el ranking regional como para el circuito palentino. Ester Rodríguez y Pablo Herrero lideraron la actuación salmantina, consiguiendo la victoria tanto femenina como masculina a nivel individual. Además, Sara Rodríguez se hacía con la 3ª plaza en féminas.

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Con estos resultados, la escuadra charra se hace con la victoria en el circuito palentino por equipos tanto a nivel masculino como femenino. No es el único triunfo, ya que además Ester Rodríguez se hace con la victoria individual femenina. Pablo Herrero consigue la segunda posición final en el circuito y Sara Rodríguez la tercera, por lo que los tres triatletas salmantinos estarán en la gala final de premios en Palencia.