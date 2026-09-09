El Salamanca CF UDS refuerza su ataque con el fichaje de Larry Kelechi Opara

El Salamanca CF UDS ha incorporado a Larry Kelechi Opara, delantero de 23 años que llega libre tras finalizar su etapa en el Terrassa FC, equipo con el que disputó la pasada temporada en Segunda Federación.

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El atacante, nacido el 11 de diciembre de 2002 en Kubwa Abuja (Nigeria) y con nacionalidad española, mide 1,84 metros, es diestro y actúa como delantero centro. Su perfil destaca por su fortaleza física, capacidad para jugar como referencia ofensiva y facilidad para encontrar portería, características que le convierten en una nueva opción para el ataque del conjunto dirigido por Iker Muniain.

A pesar de su juventud, Opara cuenta con una amplia experiencia en el fútbol nacional. El delantero ha pasado por Burgos CF Promesas, SD Almazán, CD Azuaga, SCR Peña Deportiva, Juventud Torremolinos y Terrassa FC, defendiendo sus respectivas camisetas en Tercera Federación, Segunda Federación y Primera Federación.