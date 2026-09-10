CRMF Salamanca y la Asociación ZOES apuestan por un torneo de baloncesto inclusivo por las personas con discapacidad, todo ello, a través del deporte adaptado. Se celebrará los días 22 y 23 de septiembre de 2026, de 16:00 a 20:00 horas en el Pabellón Polideportivo del CRMF IMSERSO, en avenida Villamayor.

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El pabellón de deportes del CRMF acogerá, durante la September Fest – Semana del Barrio del Oeste, el IV Torneo de Baloncesto Oeste 3×3 inclusivo en silla de ruedas, dirigido a todas las personas interesadas mayores de 18 años. Excepcionalmente, también podrán participar menores de entre 16 y 18 años pertenecientes a entidades deportivas y/o sociales, siempre acompañados por personal responsable de la entidad. La actividad está abierta a personas con y sin discapacidad que quieran probar la experiencia del baloncesto en silla de ruedas. Cada equipo tendrá un mínimo de 3 integrantes y el torneo tiene una sola categoría.

Los equipos podrán ser mixtos y todos los jugadores/as de cada equipo irán uniformados con el mismo color. Cada equipo debe nombrar un capitán que será representante único. El capitán o capitana del equipo será el responsable de decidir quién se queda de suplente al principio. También debe recoger las actas (si han ganado) y otras funciones.

El partido se jugará a media cancha debiendo salir del perímetro todos los jugadores atacantes cuando haya cambio de posesión. La primera posesión del balón será sorteada. El partido se jugará en un tiempo corrido de 10 minutos o llegar a los 10 puntos con 2 puntos de ventaja. Si al final de ese tiempo ningún equipo ha logrado 10 puntos, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador.

Cuando el balón salga, deberá ponerse en juego desde la banda. Las luchas supondrán posesión del balón para el equipo que defendió la primera posesión y alternativamente las siguientes.

La puntuación: cada canasta supondrá 1 punto, incluido el tiro libre, y 2 puntos las canastas desde más allá de la línea de tres puntos. Los partidos se juegan a reloj corrido, excepto cuando se solicite tiempo muerto. Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 1 minuto. Las faltas se sacarán siempre de banda. A partir de la quinta falta de equipo, todas las faltas se sancionarán con un tiro libre. En el caso de ser de tiro, será sancionada con dos tiros libres. Las faltas intencionadas serán penalizadas con un tiro libre y la posesión del balón al equipo sobre el que recaiga la falta.

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