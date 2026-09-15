Denuncian dos ataques de lobo en la provincia de Salamanca y meses de “auténtica hecatombe”

Ganadores de dos explotaciones de Almendra y Cabeza de Framontanos han denunciado ser víctimas del ataque del lobo a su ganado.

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Tal y como ha hecho público ASAJA Salamanca, se trata de dos nuevos ataques de este animal salvaje en sendas explotaciones ganaderas que han vuelto a dejar reses muertas.

Uno de los ataques se ha llevado a cabo en una explotación de ganado limusín selecto, algo que supone “un incremento del perjuicio económico”, apuntan desde ASAJA. Un perjuicio que también se convierte en incontable, puesto que supone “estrés provocado al resto de ganado y dificultades para mantener los animales en régimen extensivo” ante la presencia del lobo.

La propia asociación ha recogido los testimonios de los ganaderos afectados de la zona, quienes aseguran que los episodios de ataque del lobo se vienen repitiendo de forma constante desde hace, aproximadamente, cuatro meses: “inicialmente los ataques se dirigían principalmente contra el ganado ovino, pero ahora también están afectando al vacuno, incluso a explotaciones de animales de pura raza y alto valor genético”, apuntan en declaraciones recogidas por ASAJA.

En ese sentido, valoran que los municipios de Villarino de los Aires, Trabanca y Almendra son los términos más afectados por los ataques del lobo: “raro es el día en el que no se produce algún ataque en la zona”, calificando la situación de “auténtica hecatombe”

Los municipios de Villarino de los Aires, Trabanca y Almendra se encuentran entre los principales términos afectados por esta sucesión de ataques. Los profesionales señalan que “raro es el día en el que no se produce algún ataque en la zona” y califica la situación de “auténtica hecatombe. Si esto no se frena de manera inmediata, va a convertirse en una sangría y en un problema todavía mucho mayor para todas las explotaciones ganaderas de la comarca”.

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