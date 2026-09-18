Salamanca se mueve en bici este fin de semana con una gincana, rutas por el alfoz y visitas gratuitas al Museo de Automoción

La Semana Europea de la Movilidad continúa este fin de semana en Salamanca con una programación repleta de actividades gratuitas para todos los públicos. El Ayuntamiento de Salamanca mantiene su apuesta por fomentar el uso de medios de transporte sostenibles con propuestas que combinan deporte, ocio y concienciación medioambiental.

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La bicicleta volverá a ser una de las grandes protagonistas del sábado, con una gincana dirigida a los más jóvenes y una iniciativa que llevará a los participantes a recorrer diferentes puntos de la capital y varios municipios del alfoz salmantino.

El parque de los Huertos Urbanos acogerá este sábado, de 10:30 a 12:30 horas, una ‘Gincana ciclista’ dirigida a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años.

La actividad contará con la supervisión de monitores de la Escuela de Triatlón Salmantina, que serán los encargados de acompañar a los participantes durante las diferentes pruebas y propuestas deportivas.

La programación ciclista se completa con la iniciativa ‘24 horas de bici’, organizada por Amigos de la Bici, que propone una jornada ininterrumpida de recorridos por Salamanca y su entorno.

La actividad, que tiene como punto de partida el parque de La Alamedilla, incluye diferentes rutas adaptadas a distintos momentos del día y de la noche. Los participantes podrán recorrer el carril bici, adentrarse en la zona monumental y desplazarse hasta localidades próximas a la capital.

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Entre los destinos previstos figuran San Pedro de Rozados, Villamayor de Armuña, Santa Marta de Tormes, Cabrerizos y Carbajosa de la Sagrada.

La programación también contempla propuestas de carácter cultural y turístico, como una visita guiada al Museo del Comercio, un paseo por los comercios con historia, un recorrido por las fuentes más singulares de Salamanca y una ruta por los miradores de la ciudad.

Los recorridos se desarrollarán entre las 19:00 horas del viernes y las 19:00 horas del sábado, con actividades programadas a lo largo de toda la noche y del sábado.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través de la página web de Amigos de la Bici. La iniciativa concluirá con un sorteo de premios entre las personas participantes.

El programa de la Semana Europea de la Movilidad también tendrá su reflejo en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca.

Durante el sábado 19 y el domingo 20, el centro celebrará una jornada de puertas abiertas, que permitirá visitar sus instalaciones de manera gratuita durante todo el fin de semana.

La propuesta ofrece una alternativa de ocio cultural para quienes quieran acercarse a la historia del automóvil y conocer la colección que alberga este espacio museístico de la capital salmantina.