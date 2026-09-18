23 especies arbóreas para dar 387 días de oxigeno a una persona en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca se suma a la campaña europea EUTreetag 2026 de cara a concienciar sobre la importancia de los árboles a la población en general, sobre todo en aquellos que se encuentran maduros, aportando grandes valores para la salud de los salmantinos y salmantinas dentro de un gran entorno urbano.

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Para ello, según ha explicado María José Coca, concejala de Medio Ambiente, se han colocado una serie de carteles con los beneficios que aportan cada una de las especies, repartiéndose un total de 23 por toda la ciudad que aportan 387 días de oxígeno para una persona: “Salamanca es una ciudad comprometida y goza de buena salud medioambiental. Actualmente podemos disfrutar de 20 metros cuadrados por persona de medio ambiente. Esto es gracias al incremento de la masa arbórea”.

En total serán unos 1.300 árboles en total, colocando así la llamada etiqueta EUTreeTag con ejemplares que pueden llegar a contribuir para la ciudad de Salamanca 128.538 kilos de CO2 eliminado, 1.180.339 kilómetros en coche compensados y 168.979 litros de agua de lluvia retenidos al año.

María José Coca, concejala de Medio Ambiente, y un técnico del Ayuntamiento de Salamanca

Estas especies son: un tilo común en el parque de La Alamedilla, un ginkgo biloba en la calle Wences Moreno, un castaño de indias en el Campo de San Francisco, tres cedros del Himalaya en el paseo de Carmelitas junto al Campo de San Francisco, cuatro tejos comunes en el parque de Colón, diez cedros del Atlas en la plaza de Anaya, la calle Rosario y la plaza del Concilio de Trento, y una morera negra, un laurel y un nogal en el Huerto de Calixto y Melibea.

Por otro lado, también ha expuesto que en las próximas fechas se plantarán 30.000 árboles más en la ciudad, sumándose a los miles que ya se han plantado en los años posteriores.

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