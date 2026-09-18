Convocadas nueve becas Erasmus para el Máster en Estudios Ingleses Avanzados de la USAL

La Universidad de Salamanca ha convocado, por Resolución del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la USAL de fecha 16 de septiembre de 2026, nueve Becas Erasmus. De esta manera, se financiará el desplazamiento de estudiantes del Máster de Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto, durante el curso 2026/2027.

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Esta subvención se podrá solicitar desde el próximo día 21 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2026. Así, todos los alumnos que deseen solicitar su beca deberán cumplimentar el impreso oficial

que estará disponible en la sede electrónica de la Universidad de Salamanca y en la página web

del Servicio de Relaciones Internacionales.

En cuanto a los interesados en solicitar estas Becas ERASMUS, deberán tener en cuenta varias condiciones. En primer lugar, podrán solicitar estas becas los estudiantes del 'Máster de Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto de la Universidad de Salamanca'. Esto se encuentra en los marcos de los acuerdos interinstitucionales Erasmus que tiene firmados con South Bohemia University (Chequia), Potsdam University (Alemania), la Universitá degli Studi La Sapienza (Italia) y la University of Reading (Reino Unido).

Por otro lado, los estudiantes que ya han sido beneficiarios de una movilidad Erasmus para estudios en

Grado sí podrán solicitar beca en la presente convocatoria extraordinaria para estudiantes de Máster. Además, se tendrá en cuenta la nota media obtenida hasta el momento en los últimos estudios

universitarios realizados.

Por otro lado, los estudiantes deberán justificar documentalmente el nivel de idioma exigido en cada destino. Además, es importante saber conocer que la ayuda Erasmus no es compatible con otras becas financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea.

Además, es importante conocer que la ayuda Erasmus no es compatible con otras becas financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea. Por último, es importante conocer que estudiantes que se desplacen seguirán recibiendo la totalidad de sus becas o ayudas estudiantiles concedidas por el Estado Nacional u otras fuentes a las que normalmente tienen derecho.

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Nueve plazas en cuatro universidades internacionales En cuanto a las plazas de máster, existen un total de nueve disponibles en cuatro universidades distintas. En primer lugar, se encuentra la Universtiy of South Bohemia University in Ceské de Chequia, donde hay disponibles dos plazas para un Erasmus de cinco meses de duración, comprendidos entre febrero y junio de 2027.