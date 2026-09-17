Ken Barrett dona a la Universidad de Salamanca una crónica de viajes por España publicada en 1775

El investigador británico Ken Barrett, especializado en los viajeros británicos por España, especialmente durante el siglo XIX, ha donado a la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca una edición del siglo XVIII de la obra Travels through Portugal and Spain in 1772 and 1773, de Richard Twiss (1747-1821).

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La entrega tuvo lugar el pasado viernes, 11 de septiembre, en la Universidad de Salamanca. El ejemplar fue impreso en Londres en 1775 con financiación del propio autor y recoge las experiencias de su viaje por la península ibérica.

La obra presenta un especial interés histórico al situarse en el siglo anterior a la gran expansión de los viajes británicos por España. El recorrido de Twiss comenzó en Lisboa y continuó por territorio español a través de Ciudad Rodrigo y Salamanca, antes de dirigirse hacia el centro y el Levante peninsular para finalizar en Andalucía.

El volumen incluye un mapa de la península en el que se detalla el itinerario seguido por el viajero, así como varias estampas de gran formato con imágenes de lugares y escenas destacadas, entre ellas el acueducto de Segovia, la Alhambra y una corrida de toros.

La Salamanca del siglo XVIII a través de los ojos de un viajero británico Entre los contenidos de la publicación destacan varios apéndices que aportan información sobre los viajes y la literatura de la época. Uno de ellos recoge un itinerario detallado con el tiempo empleado en cada etapa del recorrido, mientras que otro presenta una bibliografía organizada por lenguas con obras relacionadas con España y Portugal.

La publicación también incluye un apartado dedicado a la literatura portuguesa y española.

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Durante su estancia en Salamanca, Richard Twiss se hospedó en la Taberna del Sol, situada en la Plaza Mayor, que describió como una gran posada. Entre los edificios de la ciudad, el viajero británico destacó especialmente el recién construido Colegio de San Bartolomé.

Twiss también dejó constancia de su paso por la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. En la página 62 de su obra, el autor expresó su sorpresa al comprobar que los libros no estaban encadenados, tal y como había leído en otros relatos, y mencionó la presencia de dos globos terráqueos ingleses situados sobre una mesa en el centro de la sala.

Segunda donación de Ken Barrett a la USAL Esta no es la primera ocasión en la que Ken Barrett realiza una donación a la Universidad de Salamanca. En 2018, el investigador entregó a la institución su fondo bibliográfico sobre George Borrow, conocido por sus contemporáneos como "Jorgito el inglés" y autor de la obra La Biblia en España.