Dieciséis estudiantes de Salamanca cursan estudios en México a través de programas de movilidad

Un total de 16 estudiantes de universidades salmantinas cursa sus estudios en México a través de programas de movilidad internacional, según los datos recogidos por Europa Press.

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De los nueve alumnos de la Universidad de Salamanca, uno estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México; otro, en la Universidad Autónoma de Baja California; tres, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; otros tres, en la Universidad de Las Américas Puebla, y uno, en la Universidad Iberoamericana de México.

Por su parte, la Universidad Pontificia de Salamanca cuenta con siete estudiantes en el país. Cuatro alumnos de Comunicación estudian en la Universidad Anáhuac Mayab, mientras que otro estudiante de ADET se encuentra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, hay un alumno de Fisioterapia en la Universidad Marista de Mérida y una estudiante de Marketing y Comunicación en la Universidad Tecmilenio, en Monterrey.

Según la información del Ministerio de Asuntos Exteriores, las universidades de destino de los estudiantes de la USAL se encuentran en zonas de riesgo medio, algunas con recomendaciones específicas. En el caso de los alumnos de la UPSA, no constan especificaciones de riesgo adicionales.

Los responsables de los servicios internacionales de las instituciones académicas han asegurado que mantienen contacto directo con los estudiantes y que, por el momento, no está previsto suspender los programas de movilidad con México.

En este contexto, han insistido en que la mayoría de los estados de México son seguros, por lo que han mandado un mensaje de tranquilidad a raíz de este último suceso con la estudiante canaria.