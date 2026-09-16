Ampliado el plazo para los premios de 5.000 euros a los mejores TFG

Todos los estudiantes que hayan finalizado sus estudios desde 2019 hasta 2025, con su correspondiente Trabajo de Fin de Grado, pueden presentarse a los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria para los cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025.

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El objetivo principal de estos premios es el de incentivar y reconocer el rendimiento académico de los estudiantes de todas las ramas universitarias, midiendo la excelencia entre los universitarios que hayan concluido los estudios en centros universitarios españoles.

Cada premio estará dotado con un total de 5.000 euros, con un total de 53 galardones que suman una cuantía total de 70.039. Los premios estarán divididos de la siguiente forma: 6 premios en la Rama de Artes y Humanidades, 14 premios en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, 11 premios en la Rama de Ciencias de la Salud, 8 premios en la Rama de Ciencias y 14 premios en la Rama de Ingeniería y Arquitectura.

Para poder acceder al premio se tendrán que cumplir estos requisitos: haber finalizado los estudios, haber objetivo el expedientes académico correspondiente, haber si propuesto como candidato para una Rama y Agrupación por la universidad en que finalizó los estudios de Grado, y cumplir con todo lo establecido en el artículo 13 de la ley 38/2003 que regula las subvenciones públicas.