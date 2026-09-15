Vuelve el ciclo 'Salamanca Barroca': la ciudad redescubrirá el patrimonio musical con ocho actuaciones

Del 5 de octubre de 2026 al 7 de junio de 2027, Salamanca acogerá la XIV edición del ciclo Salamanca Barroca, que ofrecerá siete conciertos de abono en el Auditorio Fonseca y completará su programación con un concierto extraordinario, fuera de abono, en la Capilla de Fonseca. Este evento llega de nuevo de la mano de la colaboración de la Universidad de Salamanca (USAL) con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM, unidad del INAEM, del Ministerio de Cultura).

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Así lo han presentado este lunes a las 11:30 horas la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; el director del CNDM, Francisco Lorenzo; y el director del Servicio de Actividades Culturales, Francisco Javier Panera. De esta manera, la nueva edición propone un recorrido por distintos momentos y geografías de la música europea, desde la polifonía del Renacimiento hasta el Barroco y los albores del Clasicismo, poniendo el foco en el diálogo entre tradiciones y la vigencia del patrimonio musical.

En este sentido, en paralelo a los conciertos, la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca organizará una nueva edición de sus Cursos de Cuerda Barroca, destinados a profundizar en la práctica interpretativa de los repertorios históricos. Los cursos se celebrarán los días 14 y 15 de noviembre y los días 6 y 7 de marzo de 2026.

En su intervención, Paco Lorenzo director del CNDM, ha destacado “la solidez que otorgan 14 años de responsabilidad con la conservación del patrimonio musical, entendiéndolo no como algo estático, si no como algo a lo que se debe retroceder para volver a interpretar y escuchar”. Además, ha descrito este evento como una vía para conocer y escuchar a intérpretes menos conocidos, colaborando así en la evolución de los músicos que serán los músicos del futuro.

Por su parte, Francisco Javier Panera ha puesto énfasis en la diversidad del ciclo, que recorre varias épocas, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo. Por un lado, ha apuntado que algunos de los conciertos hacen referencia a las colaboraciones existentes a lo largo de los años entre Francia, Inglaterra y Alemania. Además, también ha destacado que algunas de las piezas que se representarán coinciden en el tiempo con la Escuela de Salamanca, lo que hizo que algunas de las piezas se estrenaran y escucharan en otros países e incluso en América Latina. “Por ello, abrimos y cerramos este ciclo con la actuación de la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, que actuará los próximos 5 de octubre y 7 de junio.

Vuelve el ciclo Salamanca Barroca: la ciudad redescubrirá el patrimonio musical europeo

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“Existe una extraordinaria aceptación”: cerca de 300 abonos vendidos En cuanto a la asistencia a las actuaciones, esta se puede llevar a cabo adquiriendo, por un lado, un abono que, para el público general, tiene un precio de 83 euros; mientras que para los miembros de la comunidad universitaria el precio es de 70 euros. Así, esta entrada incluye los siete conciertos integrados en el abono, que se puede adquirir a través de la web http://sac.usal.es y en el punto de venta habitual Mercatus. Tal y como ha apuntado Panera, el ciclo cuenta ya con 300 abonos vendidos, obteniendo así “una extraordinaria aceptación”. Por otro lado, también se pueden adquirir las entradas sueltas, que oscilan entre 10 euros y 22 euros.

Un recorrido por el patrimonio musical europeo de la mano de ocho conciertos En cuanto a los conciertos concretos, la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca será la encargada de inaugurar el ciclo el 5 de octubre, bajo la dirección del violinista Pedro Gandia Martín, que también actuará como solista, y con Aldo Mata al violonchelo. Así, este concierto propone un recorrido por la evolución del lenguaje instrumental a traves de obras de Arcangelo Corelli, Carl Philipp Emanuel Bach, Evaristo Felice dall'Abaco y Wolfgang Amadeus Mozart.

Por otro lado, la música española para vihuela del Renacimiento tendrá un espacio propio de la mano del vihuelista Pablo FitzGerald y la soprano Inés Alonso, que ofrecerán el 30 de noviembre una selección del Libro de música de vihuela de Diego Pisador, publicado en Salamanca en 1552. En concreto, esta cita se enmarca en ‘GrandesColeccionesdeVihuela’, “una programación que pone el foco en uno de los legados más valiosos del Renacimiento español y recupera algunas de las páginas más destacadas escritas para este instrumento”. También se integra en #Felipell.500, conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Felipe ll, una de las figuras más influyentes de la historia de España y un destacado impulsor de las artes.

Además, la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca tendrá también una presencia destacada en el ciclo a través del Consort de Violas da Gamba, dirigido por la violagambista Sara Ruiz y con la soprano Clara Brunet. En este caso, ofrecerán el 8 de febrero ‘Consort songs’, una música para voz y violas en tiempos de William Byrd, una propuesta en torno a uno de los géneros más característicos de la Inglaterra de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, en el que la voz y el conjunto instrumental establecen un particular diálogo polifónico.

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La conexión entre distintas escuelas y tradiciones europeas estará presente en la propuesta de OBNI, formación dirigida por la violinista Miriam Hontana, que el 24 de febrero presentará La escuela veneciana en Dresde: 'Per monsieur Pisendel.

Tal y como apunta la USAL, una de las propuestas más singulares de la edición llegará el 12 de abril con Dorothee Oberlinger, una de las grandes especialistas de la flauta de pico, y el laudista Edin Karamazov. El 4 de mayo, el ciclo Salamanca Barroca recibirá a Cantoría, uno de los grupos residentes del CNDM en esta temporada. Bajo la dirección de Jorge Losana, la formación se ha consolidado en los últimos años como una de las agrupaciones vocales españolas con mayor proyección internacional en el ambito de la música antigua.