Más de 4.200 estudiantes comienzan el curso en la Universidad Pontificia

Más de 4.200 estudiantes han comenzado este lunes sus clases en el campus de Salamanca de la UPSA, que ha iniciado su curso académico 2026-2027 junto con 367 profesores docentes e investigadores y otros 1.580 lo han hecho en el Campus de Madrid (Salus Infirmorum, Escuni, Instituto Superior de Pastoral, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII)

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El comienzo de las clases corresponde a los estudiantes de las titulaciones de Grado, mientras que los alumnos de másteres y títulos propios de posgrado se incorporarán a las aulas en función del calendario establecido para cada titulación. El periodo extraordinario de matrícula permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre para aquellas enseñanzas que dispongan de plazas.

La estimación de estudiantes de la Universidad para el curso 2026-2027 se sitúa entre los 7.500 y los 7.800 alumnos, una cifra que se alcanzará una vez finalizado el periodo de matrícula y completada la incorporación de los estudiantes de las distintas titulaciones. Esta comunidad universitaria se distribuye entre los Campus de Salamanca y Madrid y los centros vinculados a la Facultad de Teología, presentes en diferentes puntos de la geografía española.

Por otra parte, en la mañana de este lunes el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luis Alberto Rivas Herrero, junto a varios miembros del Servicio de Movilidad y Cooperación Internacional, ha dado la bienvenida a 128 estudiantes con becas de movilidad nacional e internacional que disfrutarán de su estancia académica en Salamanca.

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Rivas Herrero ha agradecido que hayan elegido la UPSA para formarse, convencido de que disfrutarán de “alguno de los meses más bonitos y más importantes” de sus vidas, tanto desde el punto de vista académico como, sobre todo, desde el punto de vista personal. En sus palabras, el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación ha añadido que “será un aprendizaje que os llevaréis de nuestra ciudad, de nuestra universidad y de las personas que convivirán aquí con vosotros. Salamanca se nutre de todo esto, así como de vuestra experiencia que traéis de todas partes del mundo, con distintas visiones y formas de entender la vida. Bienvenidos, disfrutad y aprovechad mucho el tiempo”.

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Los estudiantes internacionales proceden de una veintena de países europeos y compartirán su experiencia académica con alumnos procedentes de universidades latinoamericanas de Brasil, Perú, Chile, México, Uruguay, Argentina y Colombia, así como con estudiantes de Taiwán.

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