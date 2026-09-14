El barrio del Oeste se convertirá en la cuna de la ciencia europea el próximo 25 de septiembre

La Universidad de Salamanca vuelve a organizar una nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores, una cita marcada en el calendario académico que dará cita en la capital del Tormes a un total de 400 investigadores, técnicos y estudiantes en casi 70 actividades que tendrán como epicentro el barrio del Oeste.

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En esta nueva edición, la USAL cuenta con el reconocimiento a la European Resesrch' Night, enmarcada en las Acciones Marie Sklodowska-Curie de Horizonte Europa, lo que indica la gran contribución a nivel continental que realiza la institución académica en pro de acercar cualquier tipo de investigación a los estudiantes.

Durante este viernes, 25 de septiembre, se fomentará el diálogo entre ciencia y ciudadanía en la "Noche Europea de los Investigadores", siendo la edición con la que más personas se contará en la historia, en el que los divulgadores compartirán los conocimientos aprendidos en institutos, centros educativos, grupos de investigación y Transferencia de la Universidad.

Este año, se introducen más calles y lugares en los que se situarán los stands, entre las que se encuentran Melchor Cano, Fray Luis de Granada, Papin, Nieto Bonal y Palacio Valdés. Cada una de ellas estará destinada a un conjunto de ramas estudiadas en la Universidad de Salamanca, con talleres y actividades que servirán para ahondar en cada una de ellas.

Como es lógico, en la propia plaza del Oeste habrá un stand que actuará como punto informativo, con un mapa a modo de parque temático donde se expondrá toda la información necesaria para disfrutar de esta Noche Europea de los Investigadores. Además, cabe destacar que el año pasado más de 8.000 personas disfrutaron de este evento, con la expectativa de superar esta cifra este 2026.

Federico Bueno de Mata, Raúl Rivas y Marian Tardáguila en la presentación de de la Noche de los Investigadores

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Durante toda la tarde y hasta las 21:00 horas, se sucederán todas las actividades, con un espectáculo de ciencia y eventos circenses a las 20:00 horas, y con un concierto de música folk a las 21:00 horas a cargo de The Paddy’s Project. Las diferentes disciplinas estarán divididas por calles de la siguiente forma:

Plaza del Oeste: stand informativo genérico, biomedicina, neurociencia y salud.

Melchor Cano: tecnología e innovación digital.

Fray Luis de Granada: en el tramo norte habrá talleres interactivos dedicados a las ciencias sociales, educación, democracia participativa, sostenibilidad y emociones; mientras que en el tramo sur se dedicará a linguistica, literatura, didáctica del español y estudios de las lenguas.

Papín: espacio histórico con actividades medievales, archivo de Unamuno y legado de Fray Luis de León.

Nieto Bonal: física, química, geociencias, estudio del clima, matemáticas, cúpulas y observaciones espaciales.

Palacio Valdés: parasitología, micorrizas, botánica, suelo y biotecnología.

Wences Moreno: espectáculo científico-artístico a cargo de Circociencia a las 20:00 horas y una hora después, a las 21:00 horas, música folk-celta The Paddy’s Project. Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento; Raúl Rivas, director del Servicio de Producción e Innovación Digital de la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCCI); y Marian Tardáguila; técnico de la UCCI han sido los encargados de presentar esta iniciativa que se consolida en la ciudad como la “Fiesta de Bienvenida a la Universidad de Salamanca”.