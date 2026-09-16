Salamanca se convierte en la cuna de la innovación convención sobre comunicación CINCOMA

El próximo viernes 25 de septiembre, la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL acogerá la jornada presencial de la séptima edición del Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales (CINCOMA).

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Este evento, que contará con más de 180 ponencias, se desarrollará entre el 23 y el 25 de septiembre y en esta nueva edición se consolida, según apuntan desde la USAL, su crecimiento como uno de los encuentros académicos de referencia en el ámbito de la Comunicación.

Así, estas ponencias estarán distribuidas en más de 30 mesas de debate, y reunirá a más de 200 participantes entre las modalidades virtual y presencial; ponentes principalmente de universidades españolas pero también con gran presencia latinoamericana.

En cuanto a las dos primeras jornadas, que se celebrarán el miércoles 23 y jueves 24, es importante conocer que tendrán carácter virtual, mientras que el viernes 25 de septiembre se celebrará la mencionada jornada presencial.

En esta última se permitirá, además, recuperar uno de los "principales valores del encuentro": el intercambio directo de experiencias entre investigadores, docentes y profesionales. Así se favorecerá, según apuntan, la creación de nuevas redes de colaboración. Así, este programa presencial incluye diferentes mesas simultáneas y culminará con la conferencia de clausura, a cargo del profesor Koldo Meso Ayerdi, de la Universidad del País Vasco / EHU. T

En términos generales, durante las diferentes sesiones se abordarán algunas de las principales cuestiones de actualidad relacionadas con la Comunicación, el Periodismo y la Publicidad. Entre los temas presentes en destacan la inteligencia artificial y sus aplicaciones en comunicación y enseñanza, las nuevas narrativas audiovisuales, la comunicación digital, el periodismo, la publicidad y el marketing, la comunicación deportiva, los contenidos audiovisuales, las redes sociales y los nuevos desafíos tecnológicos, entre otras líneas de investigación.