La Universidad de Salamanca descubre un gran hallazgo sobre el dengue

El equipo de investigadores del Centro de Investigación del Cáncer entre los que se encuentran la Universidad de Salamanca, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, han descubierto un gran hallazgo sobre el dengue.

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En la investigación realizada han logrado dar con que esta infección vírica podría debilitar temporalmente la barrera de los vasos sanguíneos, causando mayores posibilidades de hemorragias graves, shock inflamatorio y caídas bruscas de presión arterial, es decir, complicaciones potencialmente mortales para las que aún no existe un tratamiento específico.

Cuando esa ‘pared’ se ve alterada, no se permite el paso de agua, oxígeno y nutrientes, sin bloquear las diferentes sustancias que podrían causar inflamación o dañar el tejido y provocar hemorragias. Además, posteriormente, se produce acumulación de líquido en los tejidos y hemorragias, siendo la sintomatología del dengue en un nivel grave.

Para realizar esta investigación se han empleado pequeños vasos sanguíneos (microvasculature) humanos cultivados en laboratorio que se han expuesto a sustancias solubles liberadas por células infectadas con el virus del dengue, por lo que se ha logrado observar esos cambios.

Miguel Vicente-Manzanares, investigador principal del CIC y codirector del trabajo, ha explicado que “hemos comprobado que estas células entran en un estado de plasticidad temporal. Dejan de comportarse como células endoteliales normales y adquieren rasgos más propios de células implicadas en la reparación de tejidos. Este cambio no es permanente, y esa reversibilidad podría explicar por qué la alteración de la barrera vascular en el dengue grave suele ser transitoria”.

La investigación se recoge en los trabajos Molecular Analysis and Computational Modeling Reveal Temporally Separable Responses Triggered by DENV-Induced Soluble Factors in Endothelial Cells, firmado por Jenny Paola Alfaro-García, Julieta M. Ramírez-Mejía, Paola Rojas-Estevez, Diego A. Álvarez-Díaz, Geysson Javier Fernández, Carlos Alberto Orozco-Castaño, Boris Anghelo Rodríguez-Rey, Juan Carlos Gallego-Gómez y Miguel Vicente-Manzanares.

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