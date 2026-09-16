La UPSA celebra la tercera edición del UPSAFest para la convivencia para toda la comunidad universitaria

La Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado este miércoles, 16 de septiembre, la tercera edición del UPSAFest, una jornada festiva que ha reunido a estudiantes y trabajadores de la institución académica con el objetivo de dar la bienvenida al nuevo curso universitario.

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El evento, que ha estrenado ubicación en el Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe, ha ofrecido un amplio programa de actividades.

Los estudiantes han podido disfrutar de música con DJ en directo, hinchables, futbolines, paella, bocadillos solidarios, un bingo y diferentes competiciones entre Facultades.

Competición entre Facultades Una de las novedades de esta tercera edición ha sido la celebración de una competición entre Facultades, en la que se ha premiado la participación y la capacidad de animación de los distintos grupos. Han tenido la oportunidad de representar a sus respectivas Facultades y competir por el trofeo.

Además, la organización ha preparado diferentes premios y sorpresas para los participantes.

Los Servicios de la UPSA acercan sus recursos a los estudiantes Después de la comida, se han abierto las mesas informativas de los Servicios de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde los asistentes han podido conocer de primera mano los programas, recursos y oportunidades que la institución pone a su disposición.

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