La Universidad de Salamanca es reconocida por su formación en informática forense

La Universidad de Salamanca ha sido reconocida por su formación en informática forense tras un proyecto que desarrolla junto con el INCIBE y la Policía Nacional.

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El proyecto culminó el pasado mes de febrero con la implantación del Laboratorio de Ciencias Forenses Digital.

El delegado del rector para la Transformación Digital, Fernando de la Prieta, fue el encargado de recoger el galardón en el marco de la Feria de Informática Forense Especializada que se ha celebrado en Madrid.