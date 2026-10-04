El hombre de 75 años, localizado tras su desaparición en Vilvestre

José María, el hombre de 75 años cuya desaparición había movilizado a la Guardia Civil en Vilvestre, ha sido localizado.
Patrullas de Seguridad Ciudadana de los puestos de Vitigudino y Villarino habían desplegado un dispositivo de búsqueda por la localidad y sus alrededores para tratar de encontrar al hombre.
La desaparición había generado preocupación entre familiares y vecinos, mientras la Guardia Civil solicitaba la colaboración ciudadana para facilitar su localización.
Finalmente, José María ha aparecido, poniendo fin al dispositivo de búsqueda y a la incertidumbre generada durante las últimas horas.