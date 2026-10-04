La Guardia Civil busca a un hombre de 75 años desaparecido en Vilvestre

Patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil pertenecientes a los puestos de Vitigudino y Villarino se encuentran realizando labores de búsqueda en la localidad de Vilvestre tras la desaparición de José María, un hombre de 75 años.

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Según la información facilitada, el desaparecido viste un jersey de color azul, tiene el pelo canoso y porta un bastón.

Los agentes están llevando a cabo las labores de búsqueda en la localidad y sus alrededores para tratar de localizar al hombre.