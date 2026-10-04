Salamanca, en alerta naranja este lunes por fuertes tormentas, granizo y lluvias intensas

Salamanca afrontará este lunes, 5 de octubre, un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes y estar acompañadas de granizo.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso naranja por riesgo importante en la provincia de Salamanca a partir de las 17:00 horas y hasta el final de la jornada. Además, el aviso amarillo permanecerá activo hasta las 04:00 horas del martes 6 de octubre.

La previsión apunta a una primera mitad del día con cielos nubosos e intervalos nubosos, además de posibles brumas y bancos de niebla matinales. Sin embargo, será durante la tarde cuando aumente notablemente la probabilidad de precipitaciones y chubascos.

Las tormentas podrán alcanzar una intensidad considerable, con posibilidad de lluvias muy fuertes, granizo y acumulaciones significativas, especialmente en el extremo sur de Castilla y León.

La situación de inestabilidad afectará también a otras provincias de la Comunidad. Ávila, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora estarán igualmente bajo aviso naranja por riesgo.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes variaciones o registrarán un ligero ascenso.

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