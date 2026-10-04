Unionistas se coloca en zona de salvación en Primera RFEF

La victoria de Unionistas ante la Cultural y Deportiva Leonesa tiene premio doble. Los de Javi Medina sumaron los tres puntos y salen de la zona de descenso por primera vez en toda la temporada.
Unionistas suma seis puntos de dieciocho posibles en el arranque liguero y ya está fuera de los puestos rojos de la tabla. Ahora, eso sí, tendrá que corroborar la situación la próxima semana en Cáceres (sábado a las 18:45 horas).
La mala noticia de la jornada para los charros llegó con la grave lesión de Álex Gil que se rompió el peroné en una acción del partido. Además de dicha baja, Javi Medina tampoco podrá contar con Diego Caballo, que fue expulsado en el minuto 90 por roja directa.