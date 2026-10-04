Unionistas se coloca en zona de salvación en Primera RFEF

La victoria de Unionistas ante la Cultural y Deportiva Leonesa tiene premio doble. Los de Javi Medina sumaron los tres puntos y salen de la zona de descenso por primera vez en toda la temporada.

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Unionistas suma seis puntos de dieciocho posibles en el arranque liguero y ya está fuera de los puestos rojos de la tabla. Ahora, eso sí, tendrá que corroborar la situación la próxima semana en Cáceres (sábado a las 18:45 horas).