La Junta destina 500.000 euros a impulsar la Casa de la Ciencia 'CSIC–María la Brava' en Salamanca

Este jueves 20 de agosto, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión directa de una subvención de 500.000 euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para financiar los gastos de funcionamiento de la Casa de la Ciencia 'CSIC–María la Brava' de Salamanca.

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Tal y como explican desde la Junta, esta ayuda, que se distribuirá en cinco anualidades de 100.000 euros entre 2026 y 2030, da cumplimiento al convenio acordado en octubre de 2024 para la puesta en marcha de este espacio de divulgación científica en la capital salmantina.

En concreto, esta financiación busca sufragar los gastos de contratación de personal, funcionamiento, mantenimiento, conservación, subcontratación e inversión en equipamiento necesarios para el desarrollo de su actividad.

La Casa de la Ciencia nace como una infraestructura dedicada exclusivamente a la divulgación de la cultura científica, concebida como un espacio abierto de ocio educativo y cultural para toda la ciudadanía. Inspirada en la experiencia investigadora del CSIC, persigue acercar la ciencia a la sociedad, aumentar la presencia del organismo en Castilla y León, favorecer el encuentro entre investigadores, tecnólogos y agentes del sistema de I+D+i y fomentar la cultura científica y la sociedad del conocimiento.