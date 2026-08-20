Castilla y León adquirirá 55 mil dosis de vacunas infantiles intranasales frente a la gripe

La Junta de Castilla y León destina 1.059.344 euros para el suministro de 55.000 dosis de vacuna intranasal frente al virus de la gripe para la inmunización de la población infantil, en concreto para niños de entre 24 meses y 11 años.

Publicidad Publicidad

El Calendario Oficial de Vacunaciones e Inmunizaciones a lo largo de la vida en Castilla y León incluía hasta ahora la vacunación frente a la gripe en población infantil de 6 meses a 8 años. Dentro de ese rango, ofrecía específicamente la vacuna atenuada intranasal a los niños de entre 24 meses y 8 años (incluidos).