¿Qué es ‘Farmear aura’?: la nueva tendencia entre los jóvenes de la Generación Z

‘Farmear aura’ se ha convertido en la nueva tendencia entre los más jóvenes, más en concreto en la Generación Z (de 1997 a 2010), donde se han organizado para realizar pequeñas batallas que a través de gestos y bailes, sin violencia alguna, hacen que el público decida quién gana entre las dos personas.

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En los últimos días ha ido ganando prestigio esta tendencia que ha comenzado a realizarse en países del continente americano como Bolivia, Brasil, México o Perú, habiendo constancia también de diferentes quedadas que se han realizado en España, como se puede apreciar a través de las redes sociales.

Esto se puso muy six seven como dice la chaviza! Las batallas de farmear aura ya llegaron a Morelia!☝🏻🤝🏻🔥 pic.twitter.com/nh3UALoWYT — Changoonga.com (@michangoonga) August 17, 2026 El concepto proviene de dos palabras muy utilizadas en la jerga juvenil, sobre todo en internet. El primero de ellos es ‘Farmear’, que consiste en recoger diferentes tipos de recursos en videojuegos. El segundo es ‘Aura’, una forma de denominar al carisma, como un halo que envuelve a una persona, siempre en un sentido imaginativo.

Así pues, ‘Farmear aura’ sería una forma de ganar carisma, todo ello a través de batallas que se realizan en plena calle y que ha llegado a reunir a cientos de jóvenes en la vía pública. La pregunta entonces es: ¿Llegará esta tendencia a Salamanca?