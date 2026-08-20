El Ayuntamiento de Aldeatejada avisa de un corte de riego en la urbanización de El Soto

Los vecinos de la urbanización El Soto, ubicada en el municipio salmantino de Aldeatejada, se han quedado temporalmente sin servicio de agua de riego debido a que el depósito encargado de abastecer a la zona se encuentra completamente vacío. Ante esta situación, el suministro permanecerá cortado de manera preventiva hasta la mañana de este viernes, momento en el que se prevé que la red recupere los niveles necesarios para volver a funcionar con normalidad.