Suspenden la "Quedada contra la ocupación ilegal" convocada en Garcihernández

El municipio salmantino de Garcihernández ha vivido más de doce horas de tensión e incertidumbre tras la ocupación ilegal de una de las viviendas del municipio por parte de una familia.

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El episodio, que aglomeró a numerosos vecinos alrededor de la vivienda y requirió de la intervención de un amplio despliegue de la Guardia Civil para evitar incidentes, se saldó con la salida voluntaria de los ocupas del inmueble.

Sin embargo, a primera hora de la mañana de este jueves, los habitantes de Garcihernández habían convocado una 'quedada' como muestra de repulsa hacia la ocupación ilegal, compartiendo el cartel de la convocatoria a través de redes sociales y solicitando apoyo.