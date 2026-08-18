Aldeatejada celebra su tercera Semana Cultural con música, cine, talleres y un monólogo

El Ayuntamiento de Aldeatejada celebrará del 21 al 27 de agosto la tercera edición de su Semana Cultural, una programación que reunirá música, cine, deporte, artesanía y actividades familiares con el objetivo de fomentar la convivencia y la participación de vecinos y visitantes.

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La principal novedad de esta edición será la incorporación de un monólogo y dos talleres artesanales, que se suman a una programación pensada para disfrutar del verano sin salir del municipio.

Las actividades arrancarán este viernes 21 de agosto, a las 22:30 horas, con el concierto del grupo 'Los Pichas' en las piscinas municipales.

El programa continuará el lunes 24, a las 22:00 horas, con una sesión de cine de verano en la plaza Mayalde, donde se proyectará la película Voy a pasármelo mejor.

El martes 25 será el turno de la tradicional marcha nocturna. La salida está prevista a las 21:30 horas desde las antiguas escuelas y el recorrido llegará hasta Miranda de Azán. Al finalizar, los participantes podrán reponer fuerzas con chocolate con churros.

Una tarde para toda la familia El miércoles 26 estará dedicado especialmente al público familiar. Desde las 17:00 horas habrá hinchables en la piscina municipal, mientras que por la noche, a las 22:00 horas, la plaza Mayalde acogerá el monólogo de Alberto Cabrillas, 'De pueblo sí, pueblerino no'.

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La Semana Cultural concluirá el jueves 27 con una jornada centrada en las tradiciones y la participación de los mayores. A las 19:00 horas, el Centro de Día acogerá un taller de cestería y cerámica, mientras que a las 20:00 horas tendrá lugar una actividad de petanca para mayores.