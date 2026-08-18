El puente Juan Carlos I se cierra este miércoles por asfaltado y Jesús Arambarri afronta cortes hasta el jueves

Los conductores que circulen por Salamanca deberán tener en cuenta dos cortes de tráfico motivados por obras que afectan al puente Juan Carlos I y a la calle Jesús Arambarri.

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El puente Juan Carlos I, que conecta Salamanca con Santa Marta de Tormes, permanecerá cerrado este miércoles al tráfico en sentido salida de la ciudad entre las 9:30 y las 13:30 horas.

El corte se debe a unos trabajos de mejora del asfaltado en la entrada del puente desde la glorieta de la Policía Local.

Durante estas cuatro horas, los vehículos que quieran salir de Salamanca por este punto serán desviados por la avenida de La Aldehuela y la calle Jardines, para enlazar posteriormente con el puente Felipe VI, una de las principales alternativas de salida de la ciudad.

Carlos I

Corte en la calle Jesús Arambarri hasta el 21 de agosto Por otro lado, la calle Jesús Arambarri permanecerá cortada en sentido entrada a Salamanca entre los días 18 y 21 de agosto, también debido a la ejecución de obras.

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El corte afecta al tramo situado entre la calle Fuenteguinaldo y la calle de Los Francos. Los vehículos procedentes de Cabrerizos y de las urbanizaciones próximas deberán utilizar la calle de Los Francos como itinerario alternativo.