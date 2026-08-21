Finalizan las obras en la Plaza de Leandro Cascón con una inversión de 85.000 euros

El Ayuntamiento de Béjar ha concluido la remodelación de la Plaza de Leandro Cascón tras renovar las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, además de instalar nuevo pavimento, mobiliario urbano e hidrantes para bomberos.

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La actuación ha contado con una inversión de 85.636,15 euros realizada entre personal municipal y empresas externas.

Este proyecto abre una fase de mejoras en el barrio de "Los Praos", donde pronto finalizará el asfaltado de la calle Primero de Mayo.