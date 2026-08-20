Así serán las fiestas de Béjar, tributos, música, comidas y actividades infantiles

Béjar ya tiene listas sus fiestas grandes que tendrán lugar desde el viernes 4 de septiembre con la concentración de peñas en la Plaza de España seguido de una charanga hasta la Plaza Mayor donde tendrá lugar el pregón con el chupinazo. El pregón de este año será dado por los organizadores del Abejarock.

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El Ayuntamiento de Béjar ha presentado las celebraciones de este año que incluyen actividades para todas las edades y todos los públícos.

Parque infantil, ginkana e hinchables, así como una divertida color race protagonizarán la tarde del día siguiente, que contará también con un tributo a Extremoduro con Gato Ventura, macrodiscoteca.

El domingo seis de septiembre la jornada arrancará con una charanga por las calles. Degustación de paella, humor amarillo en la plaza de toros de la ciudad, un tributo indi y la orquesta Finisterre cierran el programa.

Para el lunes día 7 habrá hinchables durante todo el día. La actuación musical será un tributo a Héroes del Silencio y la verbena correrá a cargo de la orquesta Anaconda. Los actos religiosos tendrán lugar el día grande de las fiestas, el 8 de septiembre. Como novedad este año, el Ayuntamiento ha optado por sustituir los fuegos artificiales de este día por un espectáculo de drones.