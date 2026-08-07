El Teatro Cervantes proyectará el documental ‘Bejaranos’ y acogerá una velada solidaria con ciclistas

El Teatro Cervantes de Béjar acogerá el próximo martes 11 de agosto, a las 19:00 horas, la proyección del documental "Bejaranos" y una posterior mesa redonda dedicada al ciclismo, un deporte con una amplia tradición en la comarca. El evento contará con la participación de destacadas figuras del deporte de la zona como Roberto y Miguel Heras, Rubi, Dori Ruano y Moisés Dueñas, que compartirán su experiencia sobre la competición y la formación de nuevos corredores.
La cita tiene un carácter benéfico, ya que la recaudación de las entradas irá destinada íntegramente a la Escuela de Ciclismo Moisés Dueñas, centrada en la promoción del ciclismo de base entre niños y jóvenes de la zona. La iniciativa busca apoyar el trabajo diario del club y contribuir al mantenimiento de sus actividades y material deportivo.
Además de la proyección y el coloquio, durante la jornada se celebrará una rifa de productos exclusivos que incluirá maillots firmados y material de ciclismo profesional utilizado en competiciones. Las papeletas para participar en el sorteo se venderán de forma independiente al precio del acceso general, por lo que cualquier asistente podrá colaborar con la causa solidaria adquiriendo más de una. El acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Béjar y Béjar Deporte, que respaldan esta propuesta vinculada al deporte local y a la promoción del ciclismo en la provincia de Salamanca.
Las entradas solidarias tienen un precio de 5 euros para los menores de hasta 16 años y de 10 euros a partir de los 16 años, con el objetivo de facilitar la asistencia de familias y aficionados. Los pases se pueden adquirir de forma anticipada en Bicicletas Cubino, establecimiento especializado de la localidad, o el mismo día del evento en la taquilla del teatro, hasta completar el aforo del Cervantes.