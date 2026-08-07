El rock alternativo llega a Béjar con el nuevo directo de Las Titis, 'Rojo Sangre'

El próximo domingo 9 de agosto, el municipio salmantino de Béjar se teñirá de ‘Rojo Sangre’, potente nombre con el que Las Titis, una banda zamorana de rock alternativo, presentan su nuevo directo. El espectáculo dará comienzo a las 20:30 horas en la Villa Renacentista El Bosque, siendo así uno de los paisajes ofrecidos dentro del VI Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ del 3 de julio al 30 de agosto.

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Esta programación, el VI Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’, cuenta con 54 representaciones en las nueve provincias castellanoleonesas. Así, su objetivo es conjugar el mundo de las artes escénicas con el patrimonio artístico de la Comunidad, "para convertirlo en un recurso y reclamo turístico de primer orden, apostando por la dinamización económica y la cohesión territorial que ofrecen la cultura y el turismo frente a la despoblación, de ahí su especial incidencia en el medio rural de Castilla y León".

Además, esta iniciativa apuesta por las industrias culturales de Castilla y León, con la participación de compañías y artistas de la comunidad, con seis espectáculos en cada una de las provincias de el territorio castellanoleones.