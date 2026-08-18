Béjar ya tiene candidatos para la concesión de Honores y Distinciones de este año

Este martes ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Béjar la reunión de la Comisión Mixta de Participación Ciudadana de Béjar con el fin de deliberar sobre las diferentes propuestas presentadas por las asociaciones y entidades bejaranas para la concesión de Honores y Distinciones 2026.

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Tras las votaciones realizadas en la comisión, que además ha querido reconocer el valor y el merecimiento de todas las candidaturas presentadas, optarán al nombramiento finalmente cuatro personas.

La Medalla de la Ciudad será para el Comercio Baltasar Romero, las Bejaranas Ilustres irá para Las Panaderas de San Juan. Pro su parte, Fernando Hernández Moreta, Nandi, será hijo predilecto y Rosa Marcos Herrero, Hija Adoptiva.