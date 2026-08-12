Morante confirma su regreso a Las Ventas el 12 de octubre, un año después del día en que se quitó la coleta entre lágrimas

José Antonio Morante de la Puebla vuelve a ocupar las portadas de gran parte de los medios de comunicación. Lo hace porque vuelve a ser noticia tras confirmar su regreso a Las Ventas el 12 de octubre, justo un año después del día en que se quitó la coleta en medio de un río de lágrimas y la confusión del profesionales y público.

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El anuncio de esta decisión lo ha dado a conocer en exclusiva el periódico El Mundo. Ha sido el periodista Zabala de la Serna quien ha afirmado que el contrato para esa tarde ya está enviado, convertiéndose así en la fecha referente de la temporada del sevillano.

La tarde del 12 de octubre, Morante confirmará la alternativa a Aarón Palacio y compartirá cartel también con otro joven, Héctor Gutiérrez, ganador de la Copa Chenel 2026.

Antes de esa cita, el diestro de La Puebla tiene previsto hacer el paseíllo en La Glorieta el 20 de septiembre, en el que se ha convertido en el cartel de mayor expectación de la feria, anunciado junto a dos jóvenes promesas de la tierra: Ismael Martín, el matador que suma más trofeos en una misma tarde en las últimas dos ferias, y Julio Norte, que se presenta por primera vez como matador de toros en esta plaza con apenas un mes de alternativa.

Cuando Morante de la Puebla se quitó la coleta en los medios de Las Ventas, después de haber toreado por la mañana el festival en homenaje a Antoñete, se cumplía casi un mes después de haber hecho el paseíllo dos tardes en el coso charro de La Glorieta.

El anuncio de su regreso se produjo seis meses después de lo acontecido en Madrid, declarando en el ABC que "está feo que yo lo diga, pero vuelvo porque hago falta".