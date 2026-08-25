Fallece en Salamanca José Manuel de Luis, Hijo Predilecto de Ciudad Rodrigo

A los 87 años ha fallecido en Salamanca el que fuera director general de Tributos de la Junta de Castilla y León, delegado especial de Hacienda para Andalucía, Ceuta y Melilla; miembro del Centro de Estudios Mirobrigenses y presidente de la Fundación Ciudad Rodrigo 2006, entre otros muchos cargos, el mirobrigense e Hijo Predilecto de la ciudad, José Manuel de Luis Esteban. Su extensa trayectoria profesional y su compromiso con la vida pública lo convirtieron en una referencia para varias generaciones de mirobrigenses.
El Ayuntamiento quiere hacer públicas las condolencias a la familia y amigos ante esta pérdida, al tiempo que agradece la siempre disposición de José Manuel de Luis para trabajar de manera altruista por su Ciudad Rodrigo y apoyar iniciativas culturales y sociales vinculadas al municipio.
La misa funeral se celebrará el próximo jueves, día 27, a las 10:00 horas, en la iglesia parroquial de El Sagrario de Cerralbo de Ciudad Rodrigo, donde vecinos, familiares y personas vinculadas a su trayectoria podrán despedirse de él.