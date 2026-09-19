Un Salamanca CF UDS ‘de dulce’ quiere alargar su racha ganadora en Cuenca

El Salamanca CF UDS ha comenzado de forma sobresaliente la competición liguera. Los de Iker Muniain llevan dos triunfos en los dos primeros encuentros y también se encuentra a un paso de clasificarse para la Copa del Rey.

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Los dos primeros duelos de Iker Muniain en Segunda RFEF se saldaron con victorias en el último suspiro con goles de Alsua y Asier y sobre ese colchón de seis puntos quieren seguir construyendo el técnico navarro.