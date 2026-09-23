El autobús urbano de Salamanca bate su récord histórico de viajeros durante el Día sin Coches

El autobús urbano de Salamanca ha alcanzado este martes su récord histórico de viajeros coincidiendo con la celebración del Día sin Coches, con cerca de 70.000 usuarios durante todo el día.

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La cifra supera la anterior marca registrada en 2025, cuando el servicio alcanzó los 65.529 viajeros, y también el récord que permanecía vigente desde el Día sin Coches de 2016, con 64.994 usuarios.

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se ha celebrado del 16 al 22 de septiembre. Durante estos días se han reforzado las alternativas al vehículo privado, con la gratuidad del autobús urbano como una de las principales medidas.

Además del incremento en el uso del transporte público, el Día sin Coches dejó un descenso del tráfico rodado del 6,06% respecto al martes de la semana anterior.

La reducción también se ha reflejado en el conjunto de la semana, con un descenso acumulado del 1,56% del tráfico en comparación con la semana previa.

El Día sin Coches ha servido de cierre a la Semana Europea de la Movilidad, una campaña impulsada por la Comisión Europea que cada año busca promover alternativas de transporte más sostenibles y reducir la dependencia del vehículo privado.