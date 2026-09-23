Este miércoles está marcado en el calendario por una importante razón. Desde que la Organización de las Naciones Unidas lo registró como tal, cada 23 de septiembre se celebra el Día de la Lengua de Señas. Así, en una jornada como esta, cabe hacer hincapié en la necesidad de fomentar la inclusión y la accesibilidad de todas las personas en diferentes ámbitos vitales.

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En este ámbito se centra la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), que presentó el pasado mes de agosto una innovadora aplicación de realidad aumentada (RA) diseñada para orientar a la comunidad educativa en la creación de entornos escolares más accesibles e inclusivos.

Con esta aplicación móvil, cada docente puede evaluar sus metodologías educativas y diseñar otras que favorezcan una educación más inclusiva para todo el alumnado. Por otro lado, esta herramienta digital es útil también para hacer un repaso por el interior de los centros, para así detectar errores y poder ofrecer una Educación más global y accesible.

La herramienta de libre acceso que guía a los docentes en el camino hacia una educación inclusiva

De esta manera, esta aplicación se configura como una "herramienta práctica de referencia, información y evaluación dirigida a docentes, equipos directivos y al conjunto de la comunidad educativa". Según explica FIAPAS, su objetivo es "facilitar la identificación de los elementos que hacen que un centro educativo sea verdaderamente accesible, permitiendo diagnosticar el estado de sus infraestructuras, recursos y metodologías".

Tal y como apuntan desde la asociación, esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y de la Fundación ONCE. Además, para descargar esta aplicación el dispositivo móvil debe ser compatible con tecnología de realidad aumentada (RA).