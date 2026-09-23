Una subvención extra de 39.474 euros por parte de la RFEF evita el ejercicio negativo en las cuentas de Unionistas

Unionistas ha presentado las cuentas de la temporada 2025/26. Aunque en la Asamblea el punto más caliente será la petición de la póliza de crédito que tendrán que aprobar o no los socios del club charro.

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“Los ingresos del ejercicio superan en 26.756 euros a los gastos”, explican desde el club unionistas. Esto se debe a una subvención extra de la Real Federación Española de Fútbol que otorgó a Unionistas una cantidad de 39.474 euros por cumplir diversas variables y evitó los números rojos, tal y como han reconocido desde el propio club a SALAMANCA24HORAS.COM.

Aunque el resultado del ejercicio 2025-26 todavía está pendiente de la Auditoría de Cuentas, tal y como indica el club, en Unionistas anuncian que su acumulado global positivo será de 63.209 euros. “Este resultado está a la espera del cálculo y pago del Impuesto sobre Sociedades, que es un gravamen que se paga en enero, y de la correspondiente auditoría de cuentas, pudiendo sufrir aun algún ligero cambio”, inciden en la nota de prensa del club charro.

Respecto a los ingresos y gastos del ejercicio anterior, Unionistas reconoce se vieron incrementados en más de 200.000 euros respecto al presupuesto inicial y que los ingresos por traspasos de cuero técnico y jugadores fueron reinvertidos en salarios de nuevos jugadores. Es decir, una vez finalizado el mercado de verano, Unionistas ingresó 110.000 euros que fueron de nuevo invertidos en la plantilla para salvar la situación deportiva a la que se llegó en el mercado de invierno.