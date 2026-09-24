SeptemberFest continúa este jueves con una jornada repleta de actividades para todos los públicos

El SeptemberFest encara este jueves, 24 de septiembre, una nueva jornada de actividades con propuestas para diferentes públicos y con la calle Gutenberg como escenario principal.
A partir de las 17:00 horas, los asistentes podrán participar en una Tarde de Juegos de Mesa, a la que se sumará posteriormente un Bingo Musical. La programación también incluye una actividad de intercambio de plantas y esquejes, una oportunidad para que los aficionados a la jardinería puedan compartir ejemplares y consejos.
La jornada tendrá su cierre a las 20:30 horas con ‘Arte, Danza y Cultura’, un espectáculo flamenco protagonizado por artistas y docentes del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.