El vuelco de un tractor deja un herido de 65 años en Béjar

A las 21:00 horas del pasado miércoles 23 de septiembre, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió el aviso del vuelco de un tractor en el municipio de Béjar. En concreto, el accidente tuvo lugar en una finca en la carretera del Castañar.

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El conductor del mismo, un hombre de 65 años, quedó atrapado, aunque consciente, dentro dl vehículo. Hasta el lugar se trasladaron la Policía Local de Béjar, al Cuerpo Nacional de Policía, los Bomberos de la Diputación y el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl.