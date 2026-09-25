Unionistas sigue en el mercado: "Si no somos capaces de incorporar el 9, buscar un extremo"

Javi Medina se mostraba tranquilo en la victoria y la derrota. El entrenador de Unionistas reconocía la buena semana de los suyos y también desvelaba que Juanma Lendínez estará al menos tres semanas de baja. Y, por último, también se abría a incorporar un extremo en el caso de que no llegue un 9.

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Semana postvictoria. “Las victorias siempre dan confianza y van reforzando el trabajo que estamos haciendo. No nos hemos puesto nerviosos cuando hemos perdido ni ahora nos vamos a alegrar mucho”.

¿Cómo se puntúa en Anduva? “Intentando cometer pocos errores. Son intensos, atacar con verticalidad, les gusta el rock and roll y tienen mucha capacidad para someter al rival. ¿Unzueta? Hay que intentar que le lleguen pocas bolas y es un depredador del área”.

Enfermería. “Nos queda una sesión. Juanma Lendínez estará unas tres semanas de baja. La única duda es Emilio Bernad”.

¿Tiene la sensación de que les llegan poco y les penalizan mucho? “Tenemos que ser un equipo más contundente. Hay situaciones de balón parado que el rival tiene opciones de remate porque con un punto más de contundencia podemos sacar el balón”.

La suplencia de Luis Alcalde. “Luis es un jugador con mucha experiencia y muy maduro. Sabe lo que pienso de él. Tiene una competencia muy bonita con Charly y pueden jugar los dos juntos”.

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Abiertos a firmar un extremo. “La idea es un delantero para competir con Pau, sabiendo que Carlos o Luis pueden estar en esa posición. Pero también estamos abiertos a, si no somos capaces de incorporar el 9, buscar un extremo”.