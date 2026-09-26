Ampuero dice la verdad de las cuentas de Unionistas: “Hemos recibido una subvención que nos hace quedar en positivo”

Los socios de Unionistas votaron las cuentas de la temporada pasada y también aprobaron el presupuesto de la campaña 2026/27. Lo hicieron mayoritariamente de forma online, puesto que alrededor de solo sesenta persones estuvieron presentes en el CMI Julián Sánchez El Charro. Y ahí, delante de los socios, el presidente Miguel Ampuero dejó claro que se encuentran en números verdes gracias a un subvención de la RFEF.

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Las cuentas de la temporada pasada fueron aprobadas con un balance de 788 ‘sí’, 15 ‘no’ y 43 abstenciones; mientas que los presupuestos de este año contaron con 804 ‘sí’, 12 ‘no’ y 43 abstenciones.

“Es la primera vez que el cuerpo técnico sufre una renovación bastante grande porque teníamos gente de la casa como Turi o Yeray. En la plantilla, los jugadores que hacen un buen año aquí llegan otros equipos con ofertas del doble o el triple de lo que podemos ofrecer aquí. Agradecer a los seis que han querido continuar con nosotros. Hay muchas caras nuevas y eso también conlleva que los arranques no sean los mejores. Es cuestión de tiempo que las cosas salgan mejor. Seguimos con el tema de entrenar en hierba natural, que estamos buscando una fórmula a tres partes y que no comprometa económicamente al club”, explicó el presidente de Unionistas sobre la situación del primer equipo.

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Después, Antonio Jiménez explicó la situación de la cantera y las fichas profesionales de Kilyan y Pedro López; mientras que Javi Prior reconocía que no han podido sacar el equipo femenino de cadete regional.

Unionistas lleva 4.813 socios en la campaña y desde el club notifican que han recaudado más de 30.000 euros que la temporada pasada. Además, desde el club anunciaron que esperan estrenar pronto las oficinas y la inauguración del segundo vial (que según el club estará disponible para el partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa).

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Posteriormente, Miguel Ampuero asumió el peso para describir las cuentas. “La situación en la que se encuentra el club es con un acumulado de 36.453 y es superior porque en la Auditoría, al revisar con detalle, arroja una situación mejor que la que teníamos el año pasado. Este año tenemos 23.000 euros que, aunque son por haber competido en el 2025-26, no las podemos contar porque son del ejercicio siguiente. Seguimos amortizando los carnés de 5 y 10 años. Esta temporada es la última para amortizar los carnés de 5 años, que es una ventaja para el futuro”, asumió con franqueza.

Y dejaba clara la situación económica: “¿Qué ha pasado este año? Prácticamente los ingresos y gastos han sido casi iguales. Prácticamente a cero. Hoy podíamos estar aquí esta línea en verde o verla en roja. Ha sido un año con muchos altibajos. Gracias a los socios, porque es fundamental tener un ingreso seguro. En la tienda, hemos visto que los años que van bien, la gente se anima a comprar. Y con las entradas es igual. Sufrimos en la segunda vuelta para conseguir buenas taquillas y lograr el objetivo que nos hemos marcado”.

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Y, con un tono mucho más serio, dejó claro que sin la subvención final de la RFEF. “Me detengo en el tema de traspasos de jugadores y entrenadores. Una cantidad de 110.000 euros. Se decidió en invierno en invertirlo completamente en gasto en plantilla y se asumió un riesgo porque había otras partidas que quizá que no fuesen a llegar. Es verdad que hemos recibido una subvención que nos hace quedar en positivo. Un cero técnico del año y tenemos el acumulado que nos da el colchón”, incidió Ampuero.

El presidente de Unionistas cerró con dos temas claves. “El compromiso que tenemos ahora, el acumulado nunca decrezca. Ese es nuestro objetivo. Hemos llegado a un acuerdo con la empresa que se paga en tres años y se amortiza en diez. A partir de ahora, esa explotación comercial, esperemos que se vean brotes verdes”, expresó sobre la compra de los videomarcadores.