La Guardia Civil despide a Raúl, el agente fallecido en un accidente de moto

La Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca se ha despedido a través de sus redes sociales de Raúl, el guardia civil que ha fallecido este martes tras sufrir un accidente de moto en Aldeatejada.

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En su mensaje, aseguran que hoy “es un día de tristeza para la comandancia de la Guardia Civil de Salamanca” y explican que “nos ha dejado nuestro compañero Raúl, destinado en el Destacamento de Tráfico de Béjar, fallecido hoy mientras circulaba con su motocicleta fuera de servicio”.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guardia Civil Salamanca (@guardia_civil_salamanca) “Su pérdida deja un vacío enorme entre quienes tuvimos la suerte de compartir con él el camino. Raúl era mucho más que un compañero: era una persona muy querida, d esas que dejan huella por su cercanía, su compañerismo y los lazos de amistad que se construyen en el día a día”, continúan. Además, prometen que su recuerdo “permanecerá siempre vivo el corazón de todos los que compartimos servicio y vida con él”.

La Guardia Civil ha enviado su pésame a su familia, amigos y a sus compañeros del Destacamento de Tráfico de Béjar. “Raúl, tu servicio termina, pero tu recuerdo y tu amistad permanecerán siempre entre nosotros. Descansa en paz, compañero. Nunca te olvidaremos”, concluyen.