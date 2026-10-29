Jorge García: “Una pena que en dos minutos se te va el partido”

Jorge García se marchaba contento por el trabajo y el esfuerzo de sus jugadores ante el Sporting de Gijón y también lamentaba los dos minutos que le hicieron perder el encuentro.

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Valoración. “Los chicos han hecho un esfuerzo tremendo y quiero felicitarlos. Han seguido el plan de partido que les hemos propuesto y no nos hemos alejado de nuestra idea”.

Trabajo defensivo. “Hemos sido muy solidarios en los esfuerzos, en el bloque bajo y una pena que en dos minutos se te va el partido. Hemos seguido con empuje e intentando jugar por fuera, tirando desmarques… sabemos que en algún balón parado podía caer”.

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Nuevo césped en el Municipal Luis Ramos. “A la larga, nos va a venir muy bien un césped nuevo y que rueda el balón de maravilla. Sobre todo, por lo que queremos proponer”.