El Unionistas – Zamora, decretado ‘Día de Ayuda al club’

La directiva de Unionistas de Salamanca ha decidido que el duelo ante el Zamora sea decretado como ‘Día de Ayuda al club’. El equipo blanquinegro ha puesto 588 entradas a disposición de la entidad visitante, a quince euros cada una.

Publicidad Publicidad

Los socios Pro y Colaborador de Unionistas entrarán gratis, mientras que los simpatizantes tendrán que pagar 13 euros, los adultos y jóvenes pagarán 10 euros, los social y junior costearán la entrada a 8 euros y los infantiles tendrán que pagar 5 euros.

El precio para no socios es de 20 euros, de diez para los infantiles y de 15 euros por el acuerdo entre clubes.