Doce agentes de Salamanca, Santa Marta y Ciudad Rodrigo reciben la Medalla de Plata de la Policía Local

La Junta de Castilla y León ha reconocido a 98 efectivos de las policías locales de la Comunidad, así como al Cuerpo de Policía Municipal de Valladolid, con las Medallas al Mérito Policial 2026, tal y como recoge el Boletín Oficial autonómico en su edición de este viernes. Estos distintivos se entregarán el próximo 2 de diciembre en el Auditorio de Valladolid.

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Entre los reconocimientos hay doce agentes de Salamanca y provincia que recibirán la Medalla de Plata al Mérito de la Policía Local. Son lo siguientes:

Sergio Salas Bonafonte, Óscar Pérez Martín y Francisco Javier Fernández Martín, ex aequo, oficial y agentes, respectivamente, del Cuerpo de Policía Local de Salamanca, por su decisiva intervención de primeros auxilios sanitarios, crucial para salvar la vida de un ciudadano en situación de parada cardiorrespiratoria, el 14 de febrero de 2026.

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Santiago Marcos Domínguez y Carlos Ruiz Martín, ex aequo, oficial y agente, respectivamente, del Cuerpo de Policía Local de Salamanca, en reconocimiento a su ejemplar vocación de servicio demostrada en la reanimación cardiopulmonar practicada a una ciudadana, el 9 de diciembre de 2025.

Juan José Guinaldo Jiménez y Beatriz Franco San Pedro, ex aequo, agentes del Cuerpo de Policía Local de Salamanca, en reconocimiento a su diligente actuación y vocación de servicio al practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a un ciudadano en situación de emergencia, el 11 de junio de 2026.

Ángela Cámara Fernández, agente del Cuerpo de Policía Local de Salamanca, por la rápida estabilización de un trabajador gravemente herido, vital para salvarlo, el 14 de agosto de 2026.

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Óscar Cerrillo López, agente del Cuerpo de Policía Local de Salamanca, en reconocimiento a su eficaz intervención el 29 de marzo de 2026, al auxiliar con diligencia y acierto a un ciudadano en grave situación de asfixia, logrando salvar su vida.

Abelardo Periáñez Martín, mayor del Cuerpo de Policía Local de Salamanca, en reconocimiento a una extensa trayectoria profesional, imagen de dignificación de la Policía Local, y su decisiva actuación en el impulso institucional en la operativa de la defensa, investigación y asistencia a colectivos vulnerables.

Narciso Caridad Yebra, subinspector del Cuerpo de Policía Local de Ciudad Rodrigo, en reconocimiento a una brillante trayectoria de servicio, constante compromiso, calidad profesional, sobresaliente implicación y elevado sentido del servicio público.