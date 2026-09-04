Cuenta atrás para la Asamblea General Ordinaria de Unionistas

Miguel Ampuero se enfrentará a su primera Asamblea General Ordinaria en Unionistas como presidente. Y sus socios le han mostrado en redes sociales numerosas preguntas que tendrá que responder.

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El club, a través de su cuenta de X, ha explicado que la Asamblea General Ordinaria será en septiembre, aunque no han desvelado la fecha ni el lugar de forma oficial.

En los últimos días, el club anunció la compra de los videomarcadores y la directiva confirmará la cantidad ante sus socios. Pero hay mucho más: la situación sobre entrenar o no en hierba natural, el posible cambio de la marca de ropa y presentar las cuentas del club de la pasada campaña (2025/26) y la aprobación del presupuesto de gastos e ingresos de 2026/27.