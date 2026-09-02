Alejandro Parra, en la prelista de la Selección Española sub16

Alejandro Parra lleva llamando tiempo a la puerta de las selecciones inferiores de España. El cadete de Unionistas ha sido preconvocado para los encuentros de la selección española sub16.

Publicidad Publicidad

El combinado nacional disputará dos partidos del 13 al 18 de septiembre en Florencia. Y Parra, que está haciendo la pretemporada con el División de Honor del equipo blanquinegro, espera por fin su turno con España.