Unionistas ficha al centrocampista Gonzalo Pastor

Apurando los últimos minutos de este cierre de mercado Unionistas ha anunciado su último fichaje cerrando así la plantilla para el presente curso. Se trata del centrocampista Gonzalo Pastor Sánchez. El jugador alicantino llegará a Salamanca en calidad de cedido procedente del Futebol Clube Famalicão de la Primeira Liga de Portugal donde juega desde septiembre de 2025.

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Pastor se formó en la cantera del Valencia CF y ha jugado también en las categorías inferiores del CD Castellón donde llegó a debutar con el primer equipo en la Segunda División en 2024.